South of Midnight доберётся до PS5 и Switch 2 в конце марта

Ранее стало известно, что South of Midnight выйдет этой весной, и теперь Compulsion Games и Sony объявили, что приключенческий экшен, действие которого разворачивается на американском Юге, будет доступен 31 марта для PlayStation 5 и Nintendo Switch 2.

Анонс сопровождается хвалебным трейлером с положительными отзывами журналистов. Таким образом, игра выходит почти через год после своего релиза на ПК и Xbox Series X/S.

Главная героиня South of Midnight — женщина по имени Хейзел. Ураган пятой категории унёс жизнь её матери и дом, однако героиня обрела сверхъестественные способности, благодаря которым стала известна как Ткачиха — человек, способный восстанавливать разорванные магические связи и успокаивать взволнованных духов.

Используя эти способности, героиня должна раскрыть тайны своей семьи и сразиться со множеством опасных существ, постепенно восстанавливая мир вокруг себя. Хейзел не обречена на одинокое путешествие, ведь она может рассчитывать на компанию большого, разговорчивого сома.