South of Midnight доберётся до PS5 и Switch 2 в конце марта

Ранее стало известно, что South of Midnight выйдет этой весной, и теперь Compulsion Games и Sony объявили, что приключенческий экшен, действие которого разворачивается на американском Юге, будет доступен 31 марта для PlayStation 5 и Nintendo Switch 2.
Анонс сопровождается хвалебным трейлером с положительными отзывами журналистов. Таким образом, игра выходит почти через год после своего релиза на ПК и Xbox Series X/S.
Главная героиня South of Midnight — женщина по имени Хейзел. Ураган пятой категории унёс жизнь её матери и дом, однако героиня обрела сверхъестественные способности, благодаря которым стала известна как Ткачиха — человек, способный восстанавливать разорванные магические связи и успокаивать взволнованных духов.
Используя эти способности, героиня должна раскрыть тайны своей семьи и сразиться со множеством опасных существ, постепенно восстанавливая мир вокруг себя. Хейзел не обречена на одинокое путешествие, ведь она может рассчитывать на компанию большого, разговорчивого сома.
Мне игра понравилась. Очень не стандартная и со своей долей стёба над реальностью. С кучей смыслов, который поймёт лишь тот, кто хочет.
Можно сразу в подписку кидать.
агушенька на плейсфэйсфн, в 2026 только агушенька от начала и до конца ха ха ха плак