South of Midnight добралась до PS5 и Nintendo Switch 2

Приключенческий экшен South of Midnight от Compulsion Games, действие которого разворачивается на американском Юге, стал доступен на PS5 и Nintendo Switch 2. Игра вышла около года назад для Xbox Series X/S и ПК, получив неплохие отзывы критиков и преодолев отметку в миллион игроков за первый месяц (вероятно, благодаря Game Pass).

Вы управляете Хейзел, которая ищет свою мать, Лейси, после того, как внезапное наводнение разрушило их дом и родной город. Она и не подозревает, что обладает способностями Ткачихи, которая должна обуздать Нити и восстановить Великий Гобелен.

Это путешествие разворачивается на американском Юге, предлагая потрясающие покадровые кинематографические сцены, в которых Хейзел встречает фольклорных существ, таких как Обнимашка Молли, Двупалый Том и многих других (некоторые из них выступают в роли боссов). Боевая система довольно проста: игроки используют два крюка для рукопашных атак и заклинания для различных эффектов. Но, несмотря на всю свою динамичность, South of Midnight в значительной степени посвящена исцелению и помощи людям двигаться дальше.