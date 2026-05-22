South of Midnight почти без шансов для соперников забрала главные награды Canadian Game Awards 2026

Церемония Canadian Game Awards 2026 завершилась уверенной победой South of Midnight. Игра от Compulsion Games стала главным триумфатором вечера, выиграв сразу семь наград, включая главный приз — «Игра года».
Проект доминировал практически во всех категориях, где был номинирован. South of Midnight победила в номинациях за лучший арт-дирекшн, аудиодизайн, саундтрек, сюжет и лучшую консольную игру. Единственной категорией, где проект уступил, стала «Инновация в доступности» — там победу одержала Assassin’s Creed Shadows.
Успехом вечер закончился не только для самой игры, но и для студии Compulsion Games, которую признали «Студией года». Среди конкурентов были крупные канадские разработчики, включая авторов Warframe из Digital Extremes и создателей Hell is Us из Rogue Factor.
Hell is Us тоже не осталась без наград. Игра получила приз за лучший геймдизайн, а актёр Элиас Туфексис победил в категории «Лучшая актёрская работа» за роль Реми. Battlefield 6 забрала награду за лучшую ПК-игру, а Wanderstop стала лучшей инди-игрой года.
Во время шоу также отметили 15-летие студии Red Barrels, известной по серии Outlast, а специальную награду за вклад в игровую индустрию получил журналист и ведущий Виктор Лукас. Кроме того, зрителям показали несколько будущих канадских проектов, включая Echo Generation 2, релиз которой состоится уже на следующей неделе.
Фанаты и индустрия обратили внимание, что в этом году Canadian Game Awards фактически превратилась в вечер South of Midnight — игра не просто победила, а практически не оставила конкурентам шансов в ключевых категориях.
Черножопая обезьяна тут главным героем ... при этом вот фактический "успех"
Заслуженно, отличная игра
ну понятно потому что ГГ чёрная высер Sweet baby inc
дропнулчерез пару часов, шлак
Вот из-за подобного дерьма скоро интерес к такого рода мероприятий будет только у кучки игроделов и игрожурнашлюх, будут как на подобие каких-то "анонимных алкоголиков" сами себя похвалят, на вручают наград и по домам, до следующей сходки:)