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South of Midnight 08.04.2025
Экшен, Адвенчура
5 63 оценки

South of Midnight получила оценки: хвалят историю и сеттинг, но боевая система подверглась критике

monk70 monk70

South of Midnight — это новая игра в жанре экшен-приключения от Compulsion Games, которая исследует мифологию и таинственных существ, действие которой происходит на Глубоком Юге США. Основные игровые порталы уже имели возможность ознакомиться с ней, и начали появляться первые обзоры.

В настоящее время South of Midnight имеет средний балл 76 на MetaCritic и 80 на OpenCritic. Хотя сюжет и визуальные эффекты получили широкую похвалу, игровой процесс, к сожалению, не получил одобрения, особенно его боевая система, которая считается репетативной.

  • 95 - GamingTrend
  • 90 - Games.cz
  • 90 - Xbox Achievements
  • 90 - Pure Xbox
  • 80 - MondoXbox
  • 80 - PCMag
  • 80 - GameSpot
  • 80 - IGN
  • 70 - Gamereactor
  • 70 - Wccftech
  • 70 - GamesRadar+
  • 60 - VGC
  • 60 - EuroGamer
  • 60 - PCGamesN
  • 55 - Noisy Pixel

GamingTrend - 95

South of Midnight — это мастер-класс по выбору темы и ее реализации. Использование музыки в качестве дополнения к миру/истории персонажа — один из лучших примеров того, как НУЖНО ДЕЛАТЬ. От моделей персонажей до музыки и не только; South of Midnight показывает, как построить игру вокруг стиля и полностью ему следовать.

Pure Xbox - 90

Для меня South of Midnight — это небольшой триумф, и именно то, чего я хочу видеть больше от Xbox Game Studios. Она не идеальна, и ее боевая механика немного не дотягивает, но в игре так много души, индивидуальности и очарования, что в нее трудно не влюбиться. Я был очарован визуальными эффектами, хорошо поставленным повествованием и удовлетворяющим прохождением от начала до конца. Тем из вас, кто больше сосредоточен на боях, эта игра может не понравиться так, как мне, но если вы ищете увлекательное приключение с захватывающим повествованием, South of Midnight — это то, что вам нужно.

GameSpot - 80

Игра не совсем впечатляет своими боями и платформингом, но эти части игры механически надежны, а отличные персонажи South of Midnight, потрясающие визуальные эффекты и запоминающийся саундтрек настолько сильны, что не имеет значения, что игровой процесс просто приличный. South of Midnight — это та история, которая останется с вами, и хорошее напоминание о том, что нам нужно больше игр на эту тему.

Wccftech - 70

South of Midnight имеет невероятно сильные повествования, дополненные потрясающим визуальным дизайном и превосходным саундтреком. К сожалению, впечатления портят повторяющиеся, скучные бои и вялый платформинг, но стоит поторопиться с этими частями, чтобы испытать все остальное, что может предложить South of Midnight.

VGC - 60

South of Midnight — это замечательное приключение с невероятной игрой, потрясающими визуальными эффектами и солидным игровым процессом платформера. Однако её бои повторяются и в конечном итоге вредят игре, значительно снижая общее впечатление

Eurogamer - 60

Подавляющее чувство здесь — это действительно разочарование. Не то чтобы South of Midnight — разочаровывающая игра, далеко нет, но обидно, что она так близка к тому, чтобы стать чем-то действительно особенным. Это игра с просто замечательным искусством - не говоря уже о покадровой анимации! Она прекрасна - и столь же замечательны внимание и забота. Если бы только немного больше внимания было уделено ее игровому процессу.
-12
11
South of Midnight
08.04.2025
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Alex40001

как тут историю то не хвалить то онаж не белая...

7
My life is a game

вроде бы повестка, но вроде бы нет
ибо игра не пытается вставлять негра там где его нет исторически
игра о истории негров/их мифах и фольклоре

думаю на пиратке заценю

1
Alex40001

ну так про племена ммо сожрали

0
0FILIN0

Не лицемер, сам в обе щеки наваливаешь дерьмо от наутидога, теперь твердишь про повестку, даже заднеприводные не насколько лицемерные люди, чем латентные гомосексуалисты.

0
My life is a game 0FILIN0

вообще не понимаю о чем ты

0
WerGC

мусор (уже запиратили)

0
Dark1994

Очередной провал с гг нигрой)

0
jax baron

"платформингом" - вот это любую игру убьёт - особенно если эта игра экшен

-1
SexualHarassmentPanda

Это очередная Woke помойка

-1
Stalker608

Первый экз Майков который хочется чтобы был у Сони)

-2
Max Rolens

Ок... пускай себе простаивает без доли интереса...

-5