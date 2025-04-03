South of Midnight получила оценки: хвалят историю и сеттинг, но боевая система подверглась критике

South of Midnight — это новая игра в жанре экшен-приключения от Compulsion Games, которая исследует мифологию и таинственных существ, действие которой происходит на Глубоком Юге США. Основные игровые порталы уже имели возможность ознакомиться с ней, и начали появляться первые обзоры.
В настоящее время South of Midnight имеет средний балл 76 на MetaCritic и 80 на OpenCritic. Хотя сюжет и визуальные эффекты получили широкую похвалу, игровой процесс, к сожалению, не получил одобрения, особенно его боевая система, которая считается репетативной.
- 95 - GamingTrend
- 90 - Games.cz
- 90 - Xbox Achievements
- 90 - Pure Xbox
- 80 - MondoXbox
- 80 - PCMag
- 80 - GameSpot
- 80 - IGN
- 70 - Gamereactor
- 70 - Wccftech
- 70 - GamesRadar+
- 60 - VGC
- 60 - EuroGamer
- 60 - PCGamesN
- 55 - Noisy Pixel
GamingTrend - 95
South of Midnight — это мастер-класс по выбору темы и ее реализации. Использование музыки в качестве дополнения к миру/истории персонажа — один из лучших примеров того, как НУЖНО ДЕЛАТЬ. От моделей персонажей до музыки и не только; South of Midnight показывает, как построить игру вокруг стиля и полностью ему следовать.
Pure Xbox - 90
Для меня South of Midnight — это небольшой триумф, и именно то, чего я хочу видеть больше от Xbox Game Studios. Она не идеальна, и ее боевая механика немного не дотягивает, но в игре так много души, индивидуальности и очарования, что в нее трудно не влюбиться. Я был очарован визуальными эффектами, хорошо поставленным повествованием и удовлетворяющим прохождением от начала до конца. Тем из вас, кто больше сосредоточен на боях, эта игра может не понравиться так, как мне, но если вы ищете увлекательное приключение с захватывающим повествованием, South of Midnight — это то, что вам нужно.
GameSpot - 80
Игра не совсем впечатляет своими боями и платформингом, но эти части игры механически надежны, а отличные персонажи South of Midnight, потрясающие визуальные эффекты и запоминающийся саундтрек настолько сильны, что не имеет значения, что игровой процесс просто приличный. South of Midnight — это та история, которая останется с вами, и хорошее напоминание о том, что нам нужно больше игр на эту тему.
Wccftech - 70
South of Midnight имеет невероятно сильные повествования, дополненные потрясающим визуальным дизайном и превосходным саундтреком. К сожалению, впечатления портят повторяющиеся, скучные бои и вялый платформинг, но стоит поторопиться с этими частями, чтобы испытать все остальное, что может предложить South of Midnight.
VGC - 60
South of Midnight — это замечательное приключение с невероятной игрой, потрясающими визуальными эффектами и солидным игровым процессом платформера. Однако её бои повторяются и в конечном итоге вредят игре, значительно снижая общее впечатление
Eurogamer - 60
Подавляющее чувство здесь — это действительно разочарование. Не то чтобы South of Midnight — разочаровывающая игра, далеко нет, но обидно, что она так близка к тому, чтобы стать чем-то действительно особенным. Это игра с просто замечательным искусством - не говоря уже о покадровой анимации! Она прекрасна - и столь же замечательны внимание и забота. Если бы только немного больше внимания было уделено ее игровому процессу.
как тут историю то не хвалить то онаж не белая...
вроде бы повестка, но вроде бы нет
ибо игра не пытается вставлять негра там где его нет исторически
игра о истории негров/их мифах и фольклоре
думаю на пиратке заценю
ну так про племена ммо сожрали
Не лицемер, сам в обе щеки наваливаешь дерьмо от наутидога, теперь твердишь про повестку, даже заднеприводные не насколько лицемерные люди, чем латентные гомосексуалисты.
вообще не понимаю о чем ты
мусор (уже запиратили)
Очередной провал с гг нигрой)
"платформингом" - вот это любую игру убьёт - особенно если эта игра экшен
Это очередная Woke помойка
Первый экз Майков который хочется чтобы был у Сони)
Ок... пускай себе простаивает без доли интереса...