South of Midnight предложит от 15 до 25 часов игрового процесса

Хотя Xbox завершает год тремя крупными играми, 2025 год выглядит еще более многообещающим для консолей с Fable от Playground Games и Avowed от Obsidian Entertainment. Ещё одним интригующим тайтлом является South of Midnight от Compulsion Games, приключенческий боевик, действие которого происходит на Глубоком Юге.

Вместе с главной героиней Хейзел игроки по сути становятся Ткачихой после урагана, узнают больше о ее прошлом и встречаются с почтенными легендами. Но сколько игрового процесса она предлагает? По словам Пэрриса Лилли из Kinda Funny на Gamecast, игровой директор Джасмин Рой сказал ему, что это около 15-20 часов. Однако руководитель студии Гийом Прово сообщи о 20-25 часах.

Лилли выбрал «20», так как это середина. Однако он подчеркнул, что команда намеренно не пытается «сделать эту игру на 40, 50, 60 часов. Они хотели что-то, что уважало бы время геймеров и рассказывало бы отличную историю. Вы наслаждаетесь моментом и чему-то учитесь».

Неизвестно, охватывает ли это игровое время дополнительный контент и кат-сцены, но для однопользовательской повествовательной игры это звучит идеально.

South of Midnight выйдет на Xbox Series X/S и ПК одновременно с запуском в первый день в Game Pass.