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South of Midnight 2025 г.
Экшен, Адвенчура
4.9 31 оценка

South of Midnight предложит от 15 до 25 часов игрового процесса

monk70
Новости

Хотя Xbox завершает год тремя крупными играми, 2025 год выглядит еще более многообещающим для консолей с Fable от Playground Games и Avowed от Obsidian Entertainment. Ещё одним интригующим тайтлом является South of Midnight от Compulsion Games, приключенческий боевик, действие которого происходит на Глубоком Юге.

Вместе с главной героиней Хейзел игроки по сути становятся Ткачихой после урагана, узнают больше о ее прошлом и встречаются с почтенными легендами. Но сколько игрового процесса она предлагает? По словам Пэрриса Лилли из Kinda Funny на Gamecast, игровой директор Джасмин Рой сказал ему, что это около 15-20 часов. Однако руководитель студии Гийом Прово сообщи о 20-25 часах.

Лилли выбрал «20», так как это середина. Однако он подчеркнул, что команда намеренно не пытается «сделать эту игру на 40, 50, 60 часов. Они хотели что-то, что уважало бы время геймеров и рассказывало бы отличную историю. Вы наслаждаетесь моментом и чему-то учитесь».

Неизвестно, охватывает ли это игровое время дополнительный контент и кат-сцены, но для однопользовательской повествовательной игры это звучит идеально.

South of Midnight выйдет на Xbox Series X/S и ПК одновременно с запуском в первый день в Game Pass.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Alex40001

тьфу ты я подумал про soul frame

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Grognac

скажи как играть в нне????я только что зарегистрировался в soulframe ...когда можно играть будет??

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