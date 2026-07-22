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South of Midnight 08.04.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
5.8 310 оценок

South of Midnight стала игрой года по версии Games for Change 2026, которая награждает социально значимые игры

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Организация Games for Change (G4C) объявила победителей ежегодной премии. G4C - это некоммерческая организация, которая на протяжении многих лет занимается поддержкой и популяризацией видеоигр как инструмента для решения социальных проблем, образования и изменения мира к лучшему. Ежегодный фестиваль в Нью-Йорке собирает разработчиков, педагогов и активистов, чтобы отметить проекты, которые не просто развлекают, но и несут глубокий смысл.

В этом году главную награду - "Игру года" - получила South of Midnight от студии Compulsion Games. Это не первая победа проекта в этом сезоне: ранее игра триумфально выступила на Canadian Game Awards.

South of Midnight почти без шансов для соперников забрала главные награды Canadian Game Awards 2026

Абсолютным рекордсменом по числу призов стала инди-игра Consume Me от студии Hexecutable. Полу-автобиографичный проект о давлении общества на подростков завоевал сразу три статуэтки: "Лучший сюжет", "Лучший геймплей" и "Инди-прорыв года". До этого игра уже получила Гран-при на фестивале Independent Games Festival.

Индустрия 18
20
18
Комментарии:  18
Ваш комментарий
Serg_Sigil
которая награждает социально значимые игры

новость можно не читать даже, всё понятно)

12
ka27

Соевая лажа... сейчас попрошайки эти работу ищут

11
Light Hearted
Games for Change

И на хрена вы тащите сюда новости от этих воканутых?

10
Niт6iтЛиsт4n

ох 6ляааааааааааааааа.....

5
nikvik jm

Это вообще что?

4
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