South of Midnight стала игрой года по версии Games for Change 2026, которая награждает социально значимые игры

Организация Games for Change (G4C) объявила победителей ежегодной премии. G4C - это некоммерческая организация, которая на протяжении многих лет занимается поддержкой и популяризацией видеоигр как инструмента для решения социальных проблем, образования и изменения мира к лучшему. Ежегодный фестиваль в Нью-Йорке собирает разработчиков, педагогов и активистов, чтобы отметить проекты, которые не просто развлекают, но и несут глубокий смысл.

В этом году главную награду - "Игру года" - получила South of Midnight от студии Compulsion Games. Это не первая победа проекта в этом сезоне: ранее игра триумфально выступила на Canadian Game Awards.

Абсолютным рекордсменом по числу призов стала инди-игра Consume Me от студии Hexecutable. Полу-автобиографичный проект о давлении общества на подростков завоевал сразу три статуэтки: "Лучший сюжет", "Лучший геймплей" и "Инди-прорыв года". До этого игра уже получила Гран-при на фестивале Independent Games Festival.