South of Midnight вошла в десятку самых популярных игр на Xbox в течение недели запуска в США

По словам исполнительного директора Circana и аналитика индустрии видеоигр Мэта Пискателлы, South of Midnight вошла в десятку самых популярных игр в США в течение недели запуска.

Пискателла опубликовал список 15 лучших игр с точки зрения вовлеченности игроков за неделю 12 апреля 2025 г., которая является неделей официального запуска South of Midnight. Остальная часть списка включает Marvel Rivals, Call of Duty, Fortnite, Minecraft, Roblox, Grand Theft Auto V, EA Sports College Football 25, NBA 2K25 и Rainbow Six Siege.

Из 15 лучших игр, единственная другая однопользовательская игра, включенная в список, — это Assassin's Creed: Shadows, которая заняла 11-е место, в то время как South of Midnight вошла в топ-10, заняв 9-е место.