South of Midnight впервые получила максимальную скидку 30% в Steam в рамках крупной распродажи

Студия Compulsion Games запустила новую скидочную кампанию на приключенческий экшен South of Midnight в цифровом магазине Steam, в рамках которой скидка на игру достигла 30%. Это максимальная скидка для South of Midnight с момента её релиза 8 апреля 2025 года.

South of Midnight представляет собой приключенческий экшен от третьего лица, действие которого разворачивается на американском Глубоком Юге. Главной героиней выступает Хейзел, которая после разрушительного урагана оказывается втянута в мир южной готики, мифов и оживших существ из местного фольклора. Получив древнюю силу Плетельщицы, героиня должна сражаться с опасными созданиями, исследовать различные регионы и постепенно раскрывать тайны прошлого своей семьи.

Проект разработан Compulsion Games, известной по Contrast и We Happy Few, и доступен на ПК и Xbox Series X|S. Игра также поддерживает Xbox Play Anywhere и входит в Game Pass.

Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 9 ноября.