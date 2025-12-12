Разработчик Compulsion Games объявил, что South of Midnight выйдет на PS5 и Nintendo Switch 2 весной 2026 года. Это последняя игра, ранее являвшаяся эксклюзивом для консолей Xbox Series X/S, которая появится на других платформах, и в данном случае, похоже, Compulsion Games планирует выпустить её на других платформах как раз к годовщине.

Новость была объявлена ​​в сообщении на аккаунте студии Bluesky, с коротким заявлением и графическим подтверждением, хотя, что интересно, только на графике упоминалась версия для PS5.

South of Midnight вышла ранее в этом году, 8 апреля 2025 года, и если Compulsion планирует выпустить игру весной следующего года, то это может быть 8 апреля 2026 года или на той же неделе, поскольку 8 апреля 2026 года — среда, а игры чаще всего выходят в начале или в конце недели.