South of Midnight взломали за 5 дней до релиза благодаря раннему доступу

Сегодня в раннем доступе появился South of Midnight — приключенческий экшен от Microsoft, посвящённый мифологии американского Юга.

Разработчики не стали использовать продвинутые методы защиты от пиратства, такие как Denuvo. В результате игра была взломана почти сразу после выпуска для владельцев премиум-издания. South of Midnight защищала только DRM-система Steam.

Владельцы стандартного издания South of Midnight смогут присоединиться к пиратам и покупателям премиум-издания только 8 апреля.