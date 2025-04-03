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South of Midnight 08.04.2025
Экшен, Адвенчура
4.9 65 оценок

South of Midnight взломали за 5 дней до релиза благодаря раннему доступу

Simple Jack Simple Jack

Сегодня в раннем доступе появился South of Midnight — приключенческий экшен от Microsoft, посвящённый мифологии американского Юга.

Разработчики не стали использовать продвинутые методы защиты от пиратства, такие как Denuvo. В результате игра была взломана почти сразу после выпуска для владельцев премиум-издания. South of Midnight защищала только DRM-система Steam.

Владельцы стандартного издания South of Midnight смогут присоединиться к пиратам и покупателям премиум-издания только 8 апреля.

9
9
South of Midnight
08.04.2025
Комментарии: 9
Ваш комментарий
agula98

Практика ранних доступов за дополнительную плату это полный кал,надеюсь, разрабы быстро всю эту тему свернут

0
bysaturn

С чего бы? Народ активно покупает.

3
Пользователь ВКонтакте

о вышла . вроде чото слышал про нее. Надо глянуть // Илья Прохоров

0
Пользователь ВКонтакте

Ранний доступ за Делюкс? А то висит в Гейм Пассе сно пока недоступна для игры // Артём Вентру

0
Пользователь ВКонтакте

Выглядит неплохо, нужно будет поиграть. // Александр Дельтазавр

0
Пользователь ВКонтакте

Хорошо. Жаль в Берсерке Денува стоит. Я бы лучше в него // Иван Страждин

-1
Norgar

Ну что сказать. Опасения в плане покадрового геймплея оказались напрасными, это можно отключить. В остальном все круто, музыка мя прям очень удивила, очень необычная и крутая, особенно детский хор, такого я еще не слышал в играх. Визуал суперский. Виды заболоченной солнечной луизианы, просто кайф. По первым 2 часам, хорошая игра на 7 баллов. За 1800р вообще супер. Продолжу уже на релизе с купленной игрой.

-1
Сережаа

Играть за бабу негра? И за бесплатно не надо

-3
Liwan

Не плохо разрабы обосрались xD

-6