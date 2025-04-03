South of Midnight взломали за 5 дней до релиза благодаря раннему доступу

Сегодня в раннем доступе появился South of Midnight — приключенческий экшен от Microsoft, посвящённый мифологии американского Юга.
Разработчики не стали использовать продвинутые методы защиты от пиратства, такие как Denuvo. В результате игра была взломана почти сразу после выпуска для владельцев премиум-издания. South of Midnight защищала только DRM-система Steam.
Владельцы стандартного издания South of Midnight смогут присоединиться к пиратам и покупателям премиум-издания только 8 апреля.
Практика ранних доступов за дополнительную плату это полный кал,надеюсь, разрабы быстро всю эту тему свернут
С чего бы? Народ активно покупает.
о вышла . вроде чото слышал про нее. Надо глянуть // Илья Прохоров
Ранний доступ за Делюкс? А то висит в Гейм Пассе сно пока недоступна для игры // Артём Вентру
Выглядит неплохо, нужно будет поиграть. // Александр Дельтазавр
Хорошо. Жаль в Берсерке Денува стоит. Я бы лучше в него // Иван Страждин
Ну что сказать. Опасения в плане покадрового геймплея оказались напрасными, это можно отключить. В остальном все круто, музыка мя прям очень удивила, очень необычная и крутая, особенно детский хор, такого я еще не слышал в играх. Визуал суперский. Виды заболоченной солнечной луизианы, просто кайф. По первым 2 часам, хорошая игра на 7 баллов. За 1800р вообще супер. Продолжу уже на релизе с купленной игрой.
Играть за бабу негра? И за бесплатно не надо
Не плохо разрабы обосрались xD