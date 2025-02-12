Создатели South of Midnight понимают, что не всем нравится покадровая анимация и позволят её отключить во время геймплея

South of Midnight — новейшая игра от Compulsion Games, которая привлекает много внимания своей уникальной эстетикой. Игра не только имеет весьма своеобразный визуальный стиль, но и использует покадровую анимацию.

Несмотря на свою оригинальность, многим не очень понравился стиль покадровой анимации. Студия знает об этом, но утверждает, что это не проблема и ее можно понять, поскольку разные идеи часто приводят к разногласиям. «Всякий раз, когда вы делаете что-то немного смелое, вы получаете полярные мнения», — прокомментировала арт-директор Уитни Клейтон.

Для тех, кому не нравится стиль покадровой анимации, Compulsion добавила возможность отключить его, но только во время игры. В кат-сценах покадровая анимаций всегда будет обязательной.

South of Midnight выйдет 8 апреля 2025 года на ПК и Xbox Series X|S. Игра также будет доступна на старте продаж по подписке Game Pass.