Создатели We Happy Few показали новые арты своего грядущего проекта South of Midnight

Через свой официальный профиль на X Compulsion Games из Xbox Game Studios поделилась несколькими артами из South of Midnight, нового эксклюзива для Xbox. В новых артах Compulsion Games выделила различные области, которые игрокам предстоит посетить.

South of Midnight от создателей Contrast и We Happy Few — это приключенческая игра от третьего лица, действие которой происходит на американском Юге. В роли Хейзел вы будете исследовать мифы и сталкиваться с южными фольклорными существами в фантастическом и жутком мире.

Когда в родном городе Хейзел случается беда, ее призывают стать Ткачихой: магическим восстановителем разорванных связей и духов. Вооружившись этими новыми способностями, Хейзел столкнется с опасными существами и овладеет ими, распутает узлы прошлого своей семьи и, если повезет, найдет место, которое покажется вам домом.