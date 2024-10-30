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South of Midnight 2025 г.
Экшен, Адвенчура
5.1 28 оценок

Создатели We Happy Few показали новые арты своего грядущего проекта South of Midnight

monk70
Новости

Через свой официальный профиль на X Compulsion Games из Xbox Game Studios поделилась несколькими артами из South of Midnight, нового эксклюзива для Xbox. В новых артах Compulsion Games выделила различные области, которые игрокам предстоит посетить.

South of Midnight от создателей Contrast и We Happy Few — это приключенческая игра от третьего лица, действие которой происходит на американском Юге. В роли Хейзел вы будете исследовать мифы и сталкиваться с южными фольклорными существами в фантастическом и жутком мире.

Когда в родном городе Хейзел случается беда, ее призывают стать Ткачихой: магическим восстановителем разорванных связей и духов. Вооружившись этими новыми способностями, Хейзел столкнется с опасными существами и овладеет ими, распутает узлы прошлого своей семьи и, если повезет, найдет место, которое покажется вам домом.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
samosan

Последнее время,что не игра,то смуглая женщина за главного героя,поднадоело уже.

5
Hakuni

с дредами... и чтоб глаза разного цвета.

1
Gelyr

Картинки хорошие, геймплей покажите теперь

1