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South of Midnight 2025 г.
Экшен, Адвенчура
4.8 41 оценка

Сюжетный трейлер South of Midnight раскрыл детали фэнтезийного экшена и дату выхода

butcher69
Новости

Во время январского Developer Direct 2025 от Microsoft создатели We Happy Few показали новый трейлер South of Midnight. Игра выйдет 8 апреля 2025 года на PC и Xbox Series, а также станет доступна в Game Pass в день релиза.

Игрокам предстоит погрузиться в мрачный мир, вдохновленный фольклором юга США. В центре сюжета — 19-летняя Хейзел, обладающая сверхъестественными способностями: она видит отголоски прошлого и использует магию. Ловкость и динамичная боевая система помогут ей исследовать разнообразные регионы, встречать опасных врагов и искать пропавшую мать.

Каждая локация игры будет отличаться пейзажами, духом и уникальными монстрами. Для создания атмосферы разработчики подготовили яркий саундтрек, который подчеркивает самобытность мира.

-13
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Veidrd1968

Опять какая то дичь толерантная

6
My life is a game

выглядит не очень, а вы что думаете?

4
Лицо со шрамом

Это жанр - стоп моушен нигро , кому он может нравится?

0
Nimlis

Проект с остатками толерантности, таких еще, думаю, будет немало, но рано или поздно закончатся, ибо приоритеты поменялись.
Визуально, даже по скринам, напоминает последний проект с актрисой «Ведьмака», а именно: "Unknown 9: Awakening"

2
Etteri

Вся игра рушится, если вы посмотрите на ГГ.

1
My life is a game

We Happy Few в свое время прошел на половину, сюжет слабоват и геймплей стремный немного был
эта игра по стилистике похожа
за фулл прайс нет, но в геймпассе можно
и то скорее всего пиратка будет

0
WerGC

этот хлам ждет провал

0
ZackSnyder

было бы очень хорошо, если бы не было повестки.

0
Punisher1

Очередной кандидат на провал готов

0
SoRaS3

Выглядит стильно. Ждём.

-1
Челодой моловек 94

По настроению и немного геймплейно напоминает Beyond Good and Evil

-1
galakhad

Шикарно
Крутотень

-1
BewitchingBaron

кто хочет порулить обезьянкой?

-2