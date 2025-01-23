Сюжетный трейлер South of Midnight раскрыл детали фэнтезийного экшена и дату выхода

Во время январского Developer Direct 2025 от Microsoft создатели We Happy Few показали новый трейлер South of Midnight. Игра выйдет 8 апреля 2025 года на PC и Xbox Series, а также станет доступна в Game Pass в день релиза.
Игрокам предстоит погрузиться в мрачный мир, вдохновленный фольклором юга США. В центре сюжета — 19-летняя Хейзел, обладающая сверхъестественными способностями: она видит отголоски прошлого и использует магию. Ловкость и динамичная боевая система помогут ей исследовать разнообразные регионы, встречать опасных врагов и искать пропавшую мать.
Каждая локация игры будет отличаться пейзажами, духом и уникальными монстрами. Для создания атмосферы разработчики подготовили яркий саундтрек, который подчеркивает самобытность мира.
Опять какая то дичь толерантная
выглядит не очень, а вы что думаете?
Это жанр - стоп моушен нигро , кому он может нравится?
Проект с остатками толерантности, таких еще, думаю, будет немало, но рано или поздно закончатся, ибо приоритеты поменялись.
Визуально, даже по скринам, напоминает последний проект с актрисой «Ведьмака», а именно: "Unknown 9: Awakening"
Вся игра рушится, если вы посмотрите на ГГ.
We Happy Few в свое время прошел на половину, сюжет слабоват и геймплей стремный немного был
эта игра по стилистике похожа
за фулл прайс нет, но в геймпассе можно
и то скорее всего пиратка будет
этот хлам ждет провал
было бы очень хорошо, если бы не было повестки.
Очередной кандидат на провал готов
Выглядит стильно. Ждём.
По настроению и немного геймплейно напоминает Beyond Good and Evil
Шикарно
Крутотень
кто хочет порулить обезьянкой?