Сюжетный трейлер South of Midnight раскрыл детали фэнтезийного экшена и дату выхода

Во время январского Developer Direct 2025 от Microsoft создатели We Happy Few показали новый трейлер South of Midnight. Игра выйдет 8 апреля 2025 года на PC и Xbox Series, а также станет доступна в Game Pass в день релиза.

Игрокам предстоит погрузиться в мрачный мир, вдохновленный фольклором юга США. В центре сюжета — 19-летняя Хейзел, обладающая сверхъестественными способностями: она видит отголоски прошлого и использует магию. Ловкость и динамичная боевая система помогут ей исследовать разнообразные регионы, встречать опасных врагов и искать пропавшую мать.

Каждая локация игры будет отличаться пейзажами, духом и уникальными монстрами. Для создания атмосферы разработчики подготовили яркий саундтрек, который подчеркивает самобытность мира.