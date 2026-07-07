"Запретная красота": работы художника South of Midnight вызвали шквал обсуждений в сети, на фоне увольнений в Xbox

Как уже сообщалось ранее, Вим Коэн выступающий под псевдонимом Anima Lunae — ведущий 3D-художник и моделлер из Compulsion Games, официально подтвердил весьма непопулярную директиву руководства Microsoft. Во время одной из бесед разработчик откровенно рассказал о политике Xbox, строго рекомендующей авторам студий избегать излишней "сексуализации" в дизайнах своих женских персонажей в новых релизах. Это заявление подняло новую бурю дебатов в социальных сетях после того, как геймеры лично оценили его работы, а в Xbox начались увольнения.

Пользователи соцсети X, прогретые корпоративным "ограничением свободы творчества", решили покопаться в архивах самого Вима Коэна, собрав коллаж из старых и давно опубликованных работ. Ооказалось, что на своих личных проектах художник блестяще владеет инструментом моделирования и создает невероятно привлекательных, сочных и канонично-сексуальных женских персонажей в лучших традициях "старой школы". Среди найденных артов аудиторию особенно впечатлили великолепная детализированная модель в стиле кибер-байкерши с внушительными формами, сногсшибательная Лара Крофт из эпохи первых PlayStation и безумная Харли Квинн с гиперболизированной анатомией из комиксов.

Разительный контраст этих портфолийных работ с относительно приземленными дизайнами новых видеоигр, включая тех, к которым приложил руку Коэн при разработке South of Midnight, вызвал у геймерского комьюнити настоящий гнев в сторону Microsoft:

- А теперь представьте, сколько таких потрясающих, талантливых 3D-моделлеров трудится в индустрии прямо сейчас, но их навыки намеренно и жестко блокируются радикальными активистами и повесточным менеджментом, диктующим им рисовать уродливое?

- Зачастую рядовые художники, создающие красоту, сами становятся заложниками ситуации — они боятся сказать слово против политики корпоративного 'унифицирования стандартов', чтобы просто не оказаться уволенными и не попасть в черные списки геймдева.

- Проблема в том, что страдают от последствий таких решений, когда продажи падают из-за блеклых дизайнов, не те менеджеры-активисты на самом верху, что диктуют эту политику... расплачиваться будут именно эти низовые художники в отделе кадров!.

Несмотря на споры о границах художественного самовыражения в ААА-среде и цензуры женского тела, текущий статус самих сотрудников теперь также оказался в серьезной опасности. Напомним, что вчера по информационным сводкам внутри экосистемы игрового подразделения Xbox стартовала новая волна тотальной реструктуризаций ключевых внутренних компаний Microsoft. Официально подтверждено, что та же Compulsion Games отныне будет отделена в ходе реформ.

Игрокам остается лишь скрестить пальцы за судьбу студии и искренне надеяться, что подобные талантливые творцы, способные выдавать феноменальные и живые дизайны, как Вим Коэн, сохранят за собой рабочие места, чтобы в будущем всё-таки найти себе команду без жестких корпоративных кандалов цензуры для реализации своих талантов на 100%.