Сегодня в GOG начнется раздача атмосферного приключения South of the Circle

Инсайдер billbil-kun раскрыл информацию о том, что новой бесплатной игрой на платформе GOG станет South of the Circle. По его словам, игру можно будет получить уже сегодня, 29 декабря, с 17:00 по московскому времени.

South of the Circle представляет собой захватывающее сюжетное приключение, в центре которого находится академик, переживший крушение в Антарктиде в период Холодной войны. Ему предстоит выживать в экстремальных условиях, восстанавливая свою прошлую жизнь. Постепенно переосмысливая свою судьбу, герой пытается выжить в опасной ситуации, чтобы его осознание не прошло даром.

На данный момент в GOG проходит раздача нуарного приключения Lacuna - A Sci-Fi Noir Adventure, получить игу можно нажав вот здесь.