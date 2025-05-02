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South Park: The Stick of Truth 03.03.2014
Адвенчура, Ролевая, Юмор
9 2 663 оценки

Актриса озвучки "Южного парка" анонсировала русский дубляж South Park: The Stick of Truth со знакомыми голосами

butcher69 butcher69

Вдохновляющая новость для всех русскоязычных поклонников South Park: Мария Трындяйкина, актриса озвучки "Южного парка" для телеканалов MTV, Paramount Comedy и 2х2, через свой TikTok опубликовала ролик, в котором продемонстрировала рабочие моменты процесса записи русской озвучки к South Park: The Stick of Truth.

Судя по всему, процесс озвучки находится на начальной стадии, и пока неясно, является ли эта работа инициативой актёров или заказом от какой-либо студии.

Известно, что ещё до релиза игры в 2014 году велись переговоры с актёрами, и даже были выпущены трейлеры с их голосами (один из них вы можете увидеть выше). Однако, когда издательство игры перешло от THQ к Ubisoft, переговоры были приостановлены, а планы по русской озвучке отменены.

Теперь, похоже, проект получил новое дыхание, и фанаты смогут снова услышать знакомые голоса из популярных российских версий шоу.

35
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Floojka

Отличная новость!

13
User_200
6
caliskan

Давно хотел перепройти, с озвучкой будет вообще отлично

6
ZombieMan1

прекрасная игра, как и её сиквел, жаль уже прошел в этом году.

4
Пользователь ВКонтакте

Вот сиквел не зашёл, а вот Палка Истины прям лучшая игра по Южному парку // Сергей Никарагуа

ItachiSan_RUS

ШИКАРНО!

4
Ivan313

Мега кайф!

2
Talendor3

ну с озвучкой можно и заценить игру

2
KPAHbl4

круто)) пройду наконец-то)

2
AndruhaGruz

Ждём!

2
7fps

вот это годнота! одобряю

2
Brigbyman1992

Хорошо, конечно, но ет как то припозднились

1
romylq

Те самые голоса...

1
6363

Как же шикарно но как же долго мы этого ждали)

1
Спектр Зис

Сколько лет спустя?

Victor Dukoff

Ого! Надо будет потом перепройти.