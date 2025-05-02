Актриса озвучки "Южного парка" анонсировала русский дубляж South Park: The Stick of Truth со знакомыми голосами

Вдохновляющая новость для всех русскоязычных поклонников South Park: Мария Трындяйкина, актриса озвучки "Южного парка" для телеканалов MTV, Paramount Comedy и 2х2, через свой TikTok опубликовала ролик, в котором продемонстрировала рабочие моменты процесса записи русской озвучки к South Park: The Stick of Truth.
Судя по всему, процесс озвучки находится на начальной стадии, и пока неясно, является ли эта работа инициативой актёров или заказом от какой-либо студии.
Известно, что ещё до релиза игры в 2014 году велись переговоры с актёрами, и даже были выпущены трейлеры с их голосами (один из них вы можете увидеть выше). Однако, когда издательство игры перешло от THQ к Ubisoft, переговоры были приостановлены, а планы по русской озвучке отменены.
Теперь, похоже, проект получил новое дыхание, и фанаты смогут снова услышать знакомые голоса из популярных российских версий шоу.
Отличная новость!
Давно хотел перепройти, с озвучкой будет вообще отлично
прекрасная игра, как и её сиквел, жаль уже прошел в этом году.
Вот сиквел не зашёл, а вот Палка Истины прям лучшая игра по Южному парку // Сергей Никарагуа
ШИКАРНО!
Мега кайф!
ну с озвучкой можно и заценить игру
круто)) пройду наконец-то)
Ждём!
вот это годнота! одобряю
Хорошо, конечно, но ет как то припозднились
Те самые голоса...
Как же шикарно но как же долго мы этого ждали)
Сколько лет спустя?
Ого! Надо будет потом перепройти.