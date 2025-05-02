Актриса озвучки "Южного парка" анонсировала русский дубляж South Park: The Stick of Truth со знакомыми голосами

Вдохновляющая новость для всех русскоязычных поклонников South Park: Мария Трындяйкина, актриса озвучки "Южного парка" для телеканалов MTV, Paramount Comedy и 2х2, через свой TikTok опубликовала ролик, в котором продемонстрировала рабочие моменты процесса записи русской озвучки к South Park: The Stick of Truth.

Судя по всему, процесс озвучки находится на начальной стадии, и пока неясно, является ли эта работа инициативой актёров или заказом от какой-либо студии.

Известно, что ещё до релиза игры в 2014 году велись переговоры с актёрами, и даже были выпущены трейлеры с их голосами (один из них вы можете увидеть выше). Однако, когда издательство игры перешло от THQ к Ubisoft, переговоры были приостановлены, а планы по русской озвучке отменены.

Теперь, похоже, проект получил новое дыхание, и фанаты смогут снова услышать знакомые голоса из популярных российских версий шоу.