GamesVoice показала первые кадры русского озвучания South Park: The Stick of Truth, но до релиза ещё далеко

Студия GamesVoice представила геймплейную демонстрацию своего проекта по русскому озвучанию South Park: The Stick of Truth. Команда показала, как звучит локализация в действии, однако поклонникам не стоит ждать скорого выхода готовой версии.

Разработчики уточнили, что продемонстрированный материал уже прошёл этап сведения и сейчас находится на стадии тестирования. При этом работа над озвучанием ещё продолжается: впереди остаются дополнительные записи пропущенных реплик, а также дальнейшие исправления и доработки.

В GamesVoice отдельно подчеркнули, что публикация геймплейного ролика не означает скорого релиза — проект не выйдет «завтра», в следующем месяце или даже сразу после него. Команде предстоит завершить ещё значительный объём работы, прежде чем русская озвучка будет готова для игроков.

South Park: The Stick of Truth вышла в 2014 году и стала первой полноценной ролевой игрой по мотивам популярного мультсериала. Проект получил известность благодаря сохранению фирменного юмора "Южного парка" пошаговым боям и большому количеству отсылок к оригинальному шоу.

GamesVoice ранее занималась созданием русских озвучек для различных игровых проектов, уделяя особое внимание полной локализации с актёрским исполнением. Новая работа над South Park: Палка Истины должна стать ещё одним масштабным проектом студии, однако точная дата выхода пока не объявлена.