"Палка Истины" заговорит голосами MTV: GamesVoice открыла сбор на озвучку культовой RPG South Park: The Stick of Truth

Студия GamesVoice объявила о запуске сбора средств на создание русской озвучки для ролевой игры South Park: The Stick of Truth от Obsidian Entertainment. Команда поставила перед собой относительно скромную цель — собрать 600 тысяч рублей.

Локализация создаётся в сотрудничестве с официальными голосами телеканала MTV, хорошо знакомыми поклонникам сериала South Park. В проекте участвуют Евгений Рыбов и Мария Трындяйкина — именно они стояли у истоков идеи вернуть игре ту самую культовую озвучку.

По словам команды GamesVoice, сама инициатива исходила от актёров и фанатов франшизы, а студия лишь решила помочь ускорить воплощение этой давней мечты. Разработчики локализации надеются, что поддержка игроков позволит создать качественную русскую озвучку, достойную оригинала.

Авторы проекта отмечают, что если активность вокруг сборов окажется особенно успешной, они могут рассмотреть возможность озвучивания и второй игры серии — South Park: The Fractured but Whole. Кроме того, у студии уже есть планы на другие будущие проекты.

GamesVoice призывает поклонников «Южного Парка» поддержать инициативу и помочь культовой RPG зазвучать на русском языке в знакомых голосах.