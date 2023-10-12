Дата выхода и атмосферный трейлер Sovereign Syndicate - ролевой игры в стиле Disco Elysium и Arcanum ©

Компания Crimson Herring Studios выпустила новый атмосферный трейлер для Sovereign Syndicate - стимпанк-ролевой игры, напоминающей Disco Elysium и культовую Arcanum: A Parable of Machines and Magyas. Кроме того, авторы поделились датой выхода своего творения. Игра Sovereign Syndicate появится на ПК 15 января 2024 года.

Действие Sovereign Syndicate перенесут игроков в альтернативную, стимпанковскую версию Лондона викторианской эпохи. В процессе игры мы действуем за одного из трех персонажей, чьи судьбы, определяемые нашим выбором, будут переплетаться.

Аттикус Дейли - минотавр с магическими способностями, страдающий алкоголизмом и ищущий свое место в мире. Клара Рид - пират, преследующий убийцу куртизанок. А Отто, машина, созданная инженером Теодором Редгрейвом, хочет от жизни большего, чем быть подневольным орудием.

В Sovereign Syndicate мы будем следить за ходом событий в изометрической перспективе. В нашем распоряжении огромный мир, состоящий из двадцати различных локаций.

Путешествуя по мрачным улицам и зданиям стимпанковского Лондона, мы будем выполнять различные основные и побочные задания, решая возникающие проблемы самыми разными способами - от убеждения до вступления в бой.

На разговоры и взаимодействие с нейтральными персонажами будут влиять не только выбранные нами точки диалога, но и пол и внешность нашего героя. Кроме того, в ходе них мы будем использовать уникальные способности своего персонажа, причем успех в проверке навыков будет зависеть не от бросков виртуальных кубиков, а от случайных карт Таро.

Каждый персонаж получит уникальный набор способностей. Используя их, мы будем развивать навыки, а те, что не используются, со временем начнут исчезать. Кроме того, мы сможем усилить навыки персонажа, снабдив его лучшим снаряжением.