Дата выхода и атмосферный трейлер Sovereign Syndicate - ролевой игры в стиле Disco Elysium и Arcanum

Компания Crimson Herring Studios выпустила новый атмосферный трейлер для Sovereign Syndicate - стимпанк-ролевой игры, напоминающей Disco Elysium и культовую Arcanum: A Parable of Machines and Magyas. Кроме того, авторы поделились датой выхода своего творения. Игра Sovereign Syndicate появится на ПК 15 января 2024 года.
Действие Sovereign Syndicate перенесут игроков в альтернативную, стимпанковскую версию Лондона викторианской эпохи. В процессе игры мы действуем за одного из трех персонажей, чьи судьбы, определяемые нашим выбором, будут переплетаться.
Аттикус Дейли - минотавр с магическими способностями, страдающий алкоголизмом и ищущий свое место в мире. Клара Рид - пират, преследующий убийцу куртизанок. А Отто, машина, созданная инженером Теодором Редгрейвом, хочет от жизни большего, чем быть подневольным орудием.
В Sovereign Syndicate мы будем следить за ходом событий в изометрической перспективе. В нашем распоряжении огромный мир, состоящий из двадцати различных локаций.
Путешествуя по мрачным улицам и зданиям стимпанковского Лондона, мы будем выполнять различные основные и побочные задания, решая возникающие проблемы самыми разными способами - от убеждения до вступления в бой.
На разговоры и взаимодействие с нейтральными персонажами будут влиять не только выбранные нами точки диалога, но и пол и внешность нашего героя. Кроме того, в ходе них мы будем использовать уникальные способности своего персонажа, причем успех в проверке навыков будет зависеть не от бросков виртуальных кубиков, а от случайных карт Таро.
Каждый персонаж получит уникальный набор способностей. Используя их, мы будем развивать навыки, а те, что не используются, со временем начнут исчезать. Кроме того, мы сможем усилить навыки персонажа, снабдив его лучшим снаряжением.
вот эт развитие индустрии xD 666 лет подождать чтоб не что нить круче Арканума релизнули а какойто калотрэшак отдаленно его напоминающий