Анонсирована ролевая игра Sovereign Tower об управлении рыцарями Круглого стола и перемотке времени

Издательство Curve Games совместно со студией WILD WITS официально представило новый проект под названием Sovereign Tower. Это сюжетная ролевая игра с элементами стратегического менеджмента, выход которой в сервисе Steam запланирован на август 2026 года. В центре повествования находится правитель магической башни, которому предстоит восстановить величие своего королевства.

Геймплей строится вокруг управления Круглым столом и взаимодействия с эксцентричными рыцарями. Игроку необходимо нанимать героев, каждый из которых обладает уникальным характером, личными амбициями и набором характеристик, таких как сила, ловкость, харизма или магия. Подчиненных нужно отправлять на разнообразные задания, варьирующиеся от дипломатических миссий до сражений с чудовищами. Успех или провал квеста зависит от того, насколько навыки выбранного рыцаря соответствуют поставленной задаче.

Ключевой механикой игры является возможность манипулировать временем. Если правление заходит в тупик или происходит критическая ошибка, игрок может обратиться к демону в крипте башни, чтобы отмотать время назад и изменить принятые решения, сохранив при этом полученные знания. Также в Sovereign Tower предусмотрена система строительства: башню можно расширять, добавляя новые пристройки, например кузницу или алхимическую лабораторию, что открывает доступ к созданию полезных предметов.

Разработчики отмечают, что каждое решение влияет на баланс сил между различными фракциями, включая торговцев, мистиков, ученых и дворян. На странице игры в магазине Steam указано, что на момент релиза поддержка русского языка не планируется, однако авторы сообщили в комментариях о готовности рассмотреть возможность локализации в будущем при наличии достаточного интереса аудитории. Ознакомиться с демонстрационной версией проекта можно уже сейчас на платформе itch.io.