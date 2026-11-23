Curve Games назвала сроки выхода обновлённой версии Sovereign Tower — ролевой игры в средневековом фэнтези. Она включает сюжетную переработку, сложный режим, исправления и улучшения удобства.

Игроку отводится роль правителя Башни, который набирает рыцарей для сомнительных поручений: поиска реликвий, борьбы со злом и поимки сбежавших гусей. У каждого героя есть сильные и слабые стороны, а неудачные решения могут стоить им жизни.

Исправлять ошибки позволит демон из крипты: он возвращает к выбранному моменту, чтобы переиграть события, открыть новые сюжетные ветки и варианты диалогов.

Обновлённая версия выйдет 14 января 2027 года.