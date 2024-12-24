Супруги из Новосибирска выпустили демо-версию "Фильмоскопа Ужасов" - игры по мотивам детских страшилок из СССР

Новосибирская студия Fishnauts показала новый трейлер демо-версии своей визуальной новеллы «Фильмоскоп Ужасов: Зелёные Глаза». За игрой стоит семейная пара — Владимир и Мария Рыбонавт, которые решили переосмыслить старые советские страшилки про синий ноготь в пирожке, зелёную пластинку и чёрную простыню.
Главная героиня игры «Фильмоскоп Ужасов: Зелёные Глаза» — школьница Даша, которая не послушалась маму и включила какую-то странную пластинку. Это, кстати, только первая часть — всего разработчики хотят сделать пять игр по мотивам советских страшилок. И ещё один интересный факт: Владимир делает игру прямо в старом «Москвиче» — там же он и трейлер монтировал.
Прямо сейчас можно оценить первый акт игры — его прохождение занимает около 40 минут. Полную версию обещают выпустить в мае 2025 года на площадках VK Play и Steam.
молодцы. успехов. тоже с женой в том году пару проектов выпустили. правда бесплатных и на андройд. ну так. проба пера.
Больших успехов Вам ребята!!!
И ничуть не "ФУ", а очень даже "годнота"...
ютуб? серьёзно?
демка вышла в октябре, чот поздно новость всплыла