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Фильмоскоп Ужасов: Зелёные Глаза 01.04.2025
Адвенчура, Ужасы, Инди
7 8 оценок

Супруги из Новосибирска выпустили демоверсию "Фильмоскопа Ужасов" - игры по мотивам детских страшилок из СССР

Lunersun
Новости

Новосибирская студия Fishnauts показала трейлер демоверсии своей визуальной новеллы «Фильмоскоп Ужасов: Зелёные Глаза». За игрой стоит семейная пара — Владимир и Мария Рыбонавт, которые решили переосмыслить старые советские страшилки про синий ноготь в пирожке, зелёную пластинку и чёрную простыню.

Главная героиня игры «Фильмоскоп Ужасов: Зелёные Глаза» — школьница Даша, которая не послушалась маму и включила какую-то странную пластинку. Это, кстати, только первая часть — всего разработчики хотят сделать пять игр по мотивам советских страшилок. И ещё один интересный факт: Владимир делает игру прямо в старом «Москвиче» — там же он и трейлер монтировал.

Прямо сейчас можно оценить первый акт игры — его прохождение занимает около 40 минут. Полную версию обещают выпустить в мае 2025 года на площадках VK Play и Steam.

22
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
OPen man

молодцы. успехов. тоже с женой в том году пару проектов выпустили. правда бесплатных и на андройд. ну так. проба пера.

5
nesko.vandal

Больших успехов Вам ребята!!!

3
Чукча в чуме

И ничуть не "ФУ", а очень даже "годнота"...

3
Dusty Rust

демка вышла в октябре, чот поздно новость всплыла

2
Пользователь ВКонтакте

// Вова Рыбонавт

0
Jlyan

выглядит прикольно
в школе мне бы такое особенно зашло, из-за любви к пиксельным играм

-1
Слава Фриден

Вейлгуард го-вно а вотето шедевр..

-1
777Pashtetus777

ютуб? серьёзно?

-3