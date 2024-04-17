Приключенческая головоломка SOWON: The Toy Wonderland заглянет на Nintendo Switch в начале мая

SOWON: The Toy Wonderland - это приключенческая головоломка, разработанная компанией PUMPKIN и изданная CFK. Игра заглянет на Nintendo Switch уже 2 мая.

Игра SOWON впервые появилась на ПК в Steam 28 октября 2022 года.

Сюжет игры развивается в мире игрушек, куда попадает девочка по имени Совон в поисках своих родителей, когда она случайно оказывается в давно заброшенном чердаке. Сможет ли она найти своих родителей и вернуться в свой мир? Вам предстоит решать головоломки и исследовать таинственный мир игрушек вместе с ней.

В игре вас ждут различные головоломки, среди которых вы найдете подсказки, помогающие Совон решить сложные задачи. Вам также предстоит встретиться с уникальными и необычными игрушечными персонажами, каждый из которых обладает своим шармом и характером.