Космический экшен-платформер Cobra: The Awakening выходит 26 августа

Сайд-скроллинговый экшен-платформер Space Adventure Cobra: The Awakening выходит 26 августа на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam, Epic Games Store и GOG. Игра, основанная на манге «Кобра» Буичи Терасавы, охватывает первые 12 эпизодов аниме-сериала.

Игроки возьмут на себя роль Кобры — космического пирата, который в компании верной напарницы Леди Армароид должен разгадать тайну, угрожающую всей Вселенной. Вместе они путешествуют по экзотическим планетам, сражаясь с врагами, решая головоломки и разгадывая тайны.

Space Adventure Cobra: The Awakening предлагает динамичные битвы с использованием культового оружия Кобры, включая психопушку и Colt Python 77. Игра поддерживает одиночный и кооперативный режимы, а также предлагает разнообразие уровней сложности. Это первая видеоигровая адаптация Кобры на современных платформах, оставаясь верной духу оригинала с моментами юмора и героизма.