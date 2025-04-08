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Space Adventure Cobra: The Awakening 26.08.2025
Экшен, Адвенчура, Аркада, Платформер
4.5 8 оценок

Космический экшен-платформер Space Adventure Cobra: The Awakening получил стильный трейлер

butcher69 butcher69

Издательство Microids вновь подтвердила дату выхода экшен-платформера Space Adventure Cobra: The Awakening, вдохновлённого культовой мангой Буичи Терасавы. Игра появится 26 августа на PC, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch и в этот раз это объявление сопровождалось стильным трейлером.

Игрокам предстоит взять под контроль обаятельного и дерзкого космического пирата Кобру, который вместе с загадочной Армароид и своей легендарной пушкой Psychogun вновь бросится в опасное приключение. Герой попытается раскрыть космическую тайну, связанную с тремя загадочными сёстрами.

Проект вдохновлён первыми эпизодами оригинального аниме и служит данью уважения манге, сочетающей научную фантастику и дух приключений. Это не первый раз, когда Microids берётся за адаптацию культовых мультфильмов — в их портфолио уже есть игры про Люпена, Астерикса, Смурфиков и других.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Геральт Батькович

Выглядит отлично, закину в желаемые.

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GraF68ru

О, микроиды на издателе, уничтожители культовых игр типа 13-го или флэшбека, перед покупкой лучше миллион раз подумать.

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