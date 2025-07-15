Легенда 80-х снова в деле: Space Adventure Cobra - The Awakening получил первое демо и геймплей

Фанаты классического аниме могут ликовать: аркадный платформер Space Adventure Cobra — The Awakening обзавёлся первым геймплейным трейлером и демо-версией. Издательство Microids и студия Magic Pockets дали игрокам возможность лично оценить новинку — демо уже доступно на PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.

Игра станет первой современной адаптацией культового аниме «Космические приключения Кобры». Официальный релиз назначен на 26 августа, но информации о поддержке русского языка пока нет.

Сюжет The Awakening следует за первыми 12 эпизодами оригинального сериала. Игроки возьмут на себя роль обаятельного космического пирата Кобры и попытаются разгадать тайну, угрожающую всей галактике. В игре заявлены три уровня сложности и кооперативный сетевой режим для двух игроков — отличный повод спасти вселенную в компании друга.