Тактическая RPG про космос с котами Space Cats Tactics получила дату релиза ©

Студия Mitzi Games сообщила точную дату выхода игры в сеттинге научной фантастики под названием Space Cats Tactics. Space Cats Tactics выйдет на платформе Steam уже 24 июля по цене 14,99 долларов. Разработчики обещают уникальный геймплей, сочетающий тактические сражения, управление командой и эпическую космическую оперу.

Игрокам предстоит не только сражаться с врагами в космосе, но и развивать свой корабль, модернизировать его и управлять отношениями внутри команды. "Космические Коты: Тактика" обещает подарить игрокам захватывающие приключения в необъятной вселенной, полной опасностей и загадок, которые придется разгадывать вместе с Капитаном Митци.

По сюжету кошка Капитан Митци получила задание по перевозке контрабанды на корабле "Любопытство" в отдаленный уголок галактики. Позже она понимает, что это судно скрывает в себе нечто гораздо большее, чем просто контрабандный груз. Капитану Митци придется принять решения, определяющие исход всей миссии, и выбрать свою роль: быть праведным героем или мстительным пиратом.

Также напомним, что вы все еще можете опробовать Space Cats Tactics: Prologue, дабы пощупать основные механики игрового процесса и узнать больше об игре перед ее официальным релизом.