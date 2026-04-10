Объявлена дата выхода космического симулятора Space Drilling Station

Студия Ayota Games совместно с издателями Abiding Bridge и WhisperGames анонсировала дату выхода игры Space Drilling Station в раннем доступе. Релиз симулятора управления колонией состоится 20 апреля 2026 года. Разработчик трудился над проектом 6 лет. В стадии раннего доступа игра пробудет около 1 года.

Действие сюжета разворачивается в 2082 году на далекой планете. Игрокам предстоит взять на себя управление буровой станцией по добыче ценного ресурса. Согласно лору игры, население Земли достигло 8,3 млрд человек. Природные запасы истощаются, а климат стремительно меняется. Добыча материалов в глубоком космосе является главным способом спасти людей.

Геймплей сосредоточен на строительстве вертикальной базы высотой до 10 этажей. Пользователям необходимо грамотно распределять ограниченное пространство, нанимать персонал и автоматизировать производственные процессы. Важным элементом механики выступает забота о здоровье и благополучии работников станции.

В финальной версии разработчик планирует расширить возможности создания предметов, добавить полноценную историю и улучшить общую оптимизацию. На данный момент проект получил поддержку портативной консоли Steam Deck, на адаптацию управления для которой у автора ушло более 1 месяца работы. Приложение переведено на 7 языков, однако русский язык на старте не поддерживается. Стоимость покупки возрастет после окончательного релиза.