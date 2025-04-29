Космическая песочница Space Engineers получила крупное PvE-обновление Fieldwork

Космическая песочница Space Engineers получила крупное бесплатное обновление под названием Fieldwork, сосредоточенное на улучшении PvE-контента. Keen Software House переработала систему случайных событий: теперь встречи с грузовыми кораблями и обнаружение неизвестных сигналов стали более увлекательными и насыщенными.

Помимо переработки ивентов, в игру добавлены новые функциональные блоки. Среди них — термоядерный реактор Prototech Fusion, малый кислородный баллон, малый коннектор для крупной сетки и заправочная станция. Также обновление включает полезные улучшения интерфейса и исправление ряда ошибок.

Вместе с бесплатным патчем вышло и платное DLC Fieldwork Pack, которое предлагает тематические декоративные элементы. В него вошли модульные лабораторные столы, анимированные эксперименты, герметичная ванна, морозильник, новые двери и другие предметы, идеально подходящие для научных баз и станций.