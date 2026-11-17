В Space Engineers вышло крупное обновление Warfare 3, которое заметно меняет боевую систему игры. Разработчики добавили управляемые ракеты и торпеды, ЭМИ-оружие, тепловые ловушки, новые средства обнаружения противников и полноценные столкновения с NPC.

Одним из главных нововведений стали враждебные персонажи, которые теперь встречаются в разных событиях — от торговых кораблей до опасных объектов Factorum. Противники патрулируют станции и корабли, отвечают на нападения огнём и делают абордаж гораздо рискованнее. Другие NPC оживляют локации диалогами и сообщениями, позволяя узнать больше об окружающем мире.

Особенно сильно изменения затронут вылазки в Factorum. Теперь проникнуть на объект, забрать добычу и беспрепятственно улететь не получится: придётся сражаться с защитниками и заранее планировать отход. Warfare 3 также расширяет возможности автоматизации и настройки миров, открывая дополнительные варианты проектирования кораблей и оборонительных систем.

Весь основной контент обновления доступен бесплатно. Одновременно с ним разработчики выпустили платный Warfare 3 Pack — набор декоративных блоков и их новых вариантов.

Ранее Space Engineers получила бесплатное обновление Prosperity, которое также добавило в игру новые механики и контент.