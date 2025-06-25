Модифицируй космос: Space Engineers 2 получила официальную поддержку модов и мощные инструменты для создателей

Keen Software House сделала важный шаг навстречу своему сообществу — в раннем доступе Steam появилась первая фаза поддержки модификаций для Space Engineers 2. Это обновление открывает перед игроками и энтузиастами новые горизонты творчества, предлагая совершенно свежий инструментарий для создания и обмена пользовательским контентом в рамках движка VRAGE3.

Главными новинками стали VRAGE3 Mod HUB и VRAGE3 Mod Editor — мощные инструменты, обеспечивающие интуитивно понятный визуальный рабочий процесс и полную интеграцию со Steam Workshop. Создатели модов теперь могут легко проектировать, редактировать, тестировать и публиковать свои творения без необходимости покидать экосистему игры.

Mod Editor предлагает внушительный арсенал возможностей: от шаблонов блоков и анимации до автоматической генерации точек крепления и поддержки пользовательских макетов. Инструмент также совместим с Blender через дополнение VRAGE Tools, что значительно упрощает работу с 3D-моделями.

Теперь моддеры могут кастомизировать практически всё: от скайбоксов и брони до моделей персонажей и анимаций. Особенно стоит отметить возможность добавления пользовательских блоков брони с полной поддержкой деформации — это впервые реализовано в истории франшизы и открывает беспрецедентную глубину настройки.

Mod SDK уже доступен в разделе «Инструменты» Steam-библиотеки, а Keen Software House также выпустила официальные руководства и примеры модов, чтобы упростить старт новичкам и поддержать опытных создателей.

Space Engineers 2 — это космический песочница-симулятор, где инженерное мышление сочетается с исследованием и выживанием. Действие игры разворачивается в новой системе Альмагест, где игрокам предстоит строить звездолёты, станции и инфраструктуру, осваивая бескрайний космос.

Впереди у проекта — насыщенное развитие. В планах: режим выживания с планетами, объемная вода, полноценные NPC, сюжетная кампания и мультиплеерные функции. Keen Software House активно прислушивается к сообществу и продолжает расширять возможности игры, делая её не просто конструктором, а настоящей платформой для космических открытий и инженерных шедевров.