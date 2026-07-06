Вышел новый трейлер космической песочницы Space Engineers 2 в честь релиза крупного обновления VS2.3

Разработчики из независимой студии Keen Software House опубликовали свежий демонстрационный ролик своего амбициозного космического симулятора Space Engineers 2. Выпуск видео приурочен к официальному релизу масштабного контентного апдейта под кодовым названием Drive, Automate & Detonate. Текущее обновление призвано значительно расширить базовые инженерные возможности игроков, а также полностью переработать ключевые элементы игрового процесса, связанные с выживанием и автоматизацией создаваемых баз или космических кораблей.

Свежий патч под номером VS2.3 добавляет в игру набор механических блоков, среди которых появились долгожданные колеса и поворотные шарниры. Создатели внедрили в песочницу полноценную физику ветра и базовые инструменты автоматизации, включающие специальные программируемые таймеры, датчики движения и продвинутые контроллеры событий. Кроме того, арсенал инженеров пополнился разрушительными боеголовками, позволяющими устраивать контролируемые взрывы при добыче ресурсов или ведении боевых действий.

Масштабный апдейт также существенно расширил возможности для исследования открытого мира в далекой звездной системе Альмагест. В игру добавили новые колонизационные этапы, планетарные станции и систему бесконечных случайных столкновений в космосе. Параллельно с этим команда провела фундаментальную переработку всей структуры прогресса в режиме выживания и полностью изменила логику распределения ценных руд по поверхностям планет и астероидов.

На текущий момент эта высокотехнологичная космическая песочница находится в стадии разработки и доступна пользователям персональных компьютеров в цифровом магазине Steam. Все владельцы базовой игры уже могут бесплатно скачать обновление, чтобы лично опробовать новые инструменты автоматизации и запустить свои первые колесные планетоходы.