Игра о развитии космической собственности Space for Sale получила новый трейлер на THQ Nordic Digital Showcase 2023 ©

Издатель THQ Nordic и разработчик Mirage Game Studios выпустили новый трейлер Space for Sale в рамках THQ Nordic Digital Showcase 2023. Игра по развитию космической собственности, в которой есть как одиночный, так и совместный многопользовательские онлайн-режимы, в настоящее время находится в разработке для ПК. Дата выхода пока не объявлена.

Space for Sale повествует об увлекательном путешествии межгалактического застройщика, которому предстоит построить гостеприимные дома, уютные апартаменты и роскошные поместья. Ваш список инопланетных клиентов постоянно расширяется, как и их требования.

Рынок жилья зависит от местоположения, местоположения и еще раз местоположения — так что отправляйтесь открывать чудеса, разбросанные по всей вашей Солнечной системе, и, что более важно, попытайтесь превратить их в сладкую прибыль. Предупреждение: некоторые представители местной флоры и фауны не будут приветливы к чужакам. Пока не торопитесь; при внимательном наблюдении и совместных экспериментах вы можете завоевать их расположение. Узнайте, как местные формы жизни адаптировались к суровым биомам, и используйте свои открытия для улучшения своих строений и гаджетов.