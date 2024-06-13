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Space for Sale Лето 2024
Выживание, Строительство, Вид сверху, Открытый мир, Песочница, Космос, Кооператив
6.4 17 оценок

Игра по развитию космической недвижимости Space for Sale выйдет в раннем доступе этим летом

monk70
Новости

Игра по развитию космической недвижимости Space for Sale выйдет в раннем доступе для ПК в Steam этим летом, объявили издатель THQ Nordic и разработчик Mirage Game Studios.

В недавно выпущенном дневнике разработчиков ведущий художник Mirage Game Studios Тоби и игровой директор Саймон рассказывают об изменениях, которые пришлось внести студии, чтобы позволить Space for Sale перейти в ранний доступ, о том, как она движется к тому, чтобы стать более реиграбельной игрой, о завершении планет и о своей большей сосредоточенности на создании сообщества.

Space for Sale — это восхитительное путешествие межгалактического застройщика, который ставит перед собой задачу построить гостеприимные жилища, уютные апартаменты и роскошные поместья. Список ваших инопланетных клиентов постоянно расширяется, но растут и их требования.

Рынок жилья — это все о местоположении, местоположении, местоположении, поэтому отправляйтесь на поиски чудес, разбросанных по всей вашей солнечной системе, и, что еще важнее, попытайтесь превратить их в сладкую прибыль. Предупреждаем: некоторые представители местной флоры и фауны не очень приветствуют чужаков. Пока не торопитесь, с помощью тщательного наблюдения и совместных экспериментов вы можете завоевать их расположение. Узнайте, как местные формы жизни приспособились к суровым биомам, и используйте свои открытия для улучшения своих структур и гаджетов.

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