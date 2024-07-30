ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Space for Sale 30.07.2024
Выживание, Строительство, Вид сверху, Открытый мир, Песочница, Космос, Кооператив
6.4 17 оценок

Игра по развитию космической недвижимости Space for Sale вышла в раннем доступе Steam

monk70
Новости

Сегодня межпланетное приключение Space for Sale от Mirage Game Studios вышло в ранний доступ в Steam. Отправляйтесь в одиночку или разделите захватывающее путешествие космического риелтора с другом и удвойте свои шансы на успех в кооперативе для двух игроков. Отправляйтесь в путешествие на своем верном корабле, чтобы открыть чудеса солнечной системы.

Будьте умны в своем подходе, узнайте, как выживают местные формы жизни, и используйте свои открытия для улучшения структур и гаджетов, которые вы создаете. Исследуйте, собирайте ресурсы, стройте свою базу.

2
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий