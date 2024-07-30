Игра по развитию космической недвижимости Space for Sale вышла в раннем доступе Steam

Сегодня межпланетное приключение Space for Sale от Mirage Game Studios вышло в ранний доступ в Steam. Отправляйтесь в одиночку или разделите захватывающее путешествие космического риелтора с другом и удвойте свои шансы на успех в кооперативе для двух игроков. Отправляйтесь в путешествие на своем верном корабле, чтобы открыть чудеса солнечной системы.

Будьте умны в своем подходе, узнайте, как выживают местные формы жизни, и используйте свои открытия для улучшения структур и гаджетов, которые вы создаете. Исследуйте, собирайте ресурсы, стройте свою базу.