Новый трейлер симулятора космического риэлтора Space For Sale демонстрирует необходимые инструменты ©

THQ Nordic совместно с Mirage Game Studios представили новый трейлер своей будущей научно-фантастической игры о риэлторстве Space For Sale. Вы возьмете на себя роль межгалактического застройщика, который часто выполняет миссии по строительству жилищ для эксцентричных инопланетных клиентов в разных мирах. Конечно, не все планеты устроены одинаково, поэтому вам придется сделать это место удобным для вашего клиента как в локации, так и в дизайне дома.

Space For Sale рассказывает о восхитительном путешествии межгалактического застройщика с миссией построить гостеприимные жилища, уютные апартаменты и роскошные поместья. Ваш список инопланетной клиентуры постоянно расширяется, но вместе с тем растут и их требования. Местоположение, местоположение, местоположение — так что отправляйтесь открывать для себя чудеса, разбросанные по всей вашей солнечной системе, и, что более важно, постарайтесь превратить их в сладкую прибыль. Предупреждаем: некоторые представители местной флоры и фауны не будут любезно относиться к посторонним. При внимательном наблюдении и совместных экспериментах вы можете их победить. Узнайте, как местные формы жизни адаптировались к суровым биомам, и используйте свои открытия для улучшения своих структур и устройств.