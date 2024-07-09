Space for Sale выйдет в раннем доступе 30 июля

Игра по развитию космической недвижимости Space for Sale выйдет в раннем доступе для ПК в Steam 30 июля, объявили издатель THQ Nordic и разработчик Mirage Game Studios. Демоверсия уже доступна.

Space for Sale рассказывает о восхитительном путешествии межгалактического застройщика, который ставит перед собой задачу построить гостеприимные жилища, уютные апартаменты и роскошные поместья. Ваш список инопланетных клиентов постоянно расширяется, но растут и их требования.

Отправляйтесь открывать чудеса, разбросанные по всей вашей солнечной системе, и, что еще важнее, постарайтесь превратить их в прибыль. Предупреждаем, некоторые представители местной флоры и фауны не слишком приветствуют чужаков. С помощью тщательного наблюдения и совместных экспериментов вы можете переубедить их. Узнайте, как местные формы жизни приспособились к суровым биомам, и используйте свои открытия для улучшения своих структур и гаджетов.