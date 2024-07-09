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Space for Sale Лето 2024
Выживание, Строительство, Вид сверху, Открытый мир, Песочница, Космос, Кооператив
6.4 17 оценок

Space for Sale выйдет в раннем доступе 30 июля

monk70
Новости

Игра по развитию космической недвижимости Space for Sale выйдет в раннем доступе для ПК в Steam 30 июля, объявили издатель THQ Nordic и разработчик Mirage Game Studios. Демоверсия уже доступна.

Space for Sale рассказывает о восхитительном путешествии межгалактического застройщика, который ставит перед собой задачу построить гостеприимные жилища, уютные апартаменты и роскошные поместья. Ваш список инопланетных клиентов постоянно расширяется, но растут и их требования.

Отправляйтесь открывать чудеса, разбросанные по всей вашей солнечной системе, и, что еще важнее, постарайтесь превратить их в прибыль. Предупреждаем, некоторые представители местной флоры и фауны не слишком приветствуют чужаков. С помощью тщательного наблюдения и совместных экспериментов вы можете переубедить их. Узнайте, как местные формы жизни приспособились к суровым биомам, и используйте свои открытия для улучшения своих структур и гаджетов.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
haradrim

новый Аstroneer? ну, надеюсь, что этот проект не забросят!

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