THQ Nordic решила напомнить о премьере стратегии Space for Sale

Совсем недавно в режиме раннего доступа на платформе Steam стало доступно межзвёздное приключение под названием Space for Sale. Издательство THQ Nordic представило специальный трейлер в рамках цифровой выставки Digital Showcase 2024. В начале ролика зрителям демонстрируют забавную сцену, в которой разработчики создают удивительный мир, используя еду и офисные принадлежности.

Игрокам предстоит взять на себя роль космического риэлтора, при этом возможна совместная игра с другом. Для успешной продажи базы необходимо сначала её построить. Это потребует исследования Солнечной системы, изучения различных планет и применения полученных знаний для улучшения своих построек и инструментов.

На данный момент игра в Steam имеет смешанные отзывы — всего 58% пользователей рекомендуют её к покупке. Основные технические недостатки, о которых сообщают игроки, скорее всего, будут устранены в процессе раннего доступа. Специальная демоверсия позволяет удостовериться в этом.

До 13 августа есть возможность приобрести Space for Sale с релизной скидкой по цене 744 рубля.