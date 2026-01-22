ЧАТ ИГРЫ
Space Haven 21.05.2020
Стратегия, Симулятор, Инди, Строительство, Космос
8.5 106 оценок

Space Haven Beta 2 добавляет новый подход к строительству - и ради него стоит вернуться в игру

MrTea07 MrTea07

В Space Haven вышло крупное обновление Beta 2, и это случай, когда апдейт не просто расширяет пару механик, а добавляет новый подход к строительству и геймплею. Если вы давно не заходили в игру - сейчас хороший повод вернуться. А если ещё не играли - отличный момент начать.

Что изменилось в Beta 2
Главное нововведение - режим строительства космической станции (Station Mode). Теперь игрок может начать не с корабля, а с астероидного участка и шаг за шагом построить полноценную станцию.

Добавление нового слоя геймплея:

  • строительство и развитие собственной станции как центра системы
  • управление инфраструктурой, специализацией и экономикой
  • торговля, задания и поток NPC-персонажей посетителей вашей станции
  • большая карта звёздной системы с точками интереса
  • возможность играть в бесконечном режиме

Геймплейно станцию можно развивать в разные стороны: в промышленную станцию по добыче, переработке ресурсов для продажи или создании новых предметов для продажи, заняться производством пищи и открыть станцию для отдыха и развлечений, или заняться ремонтом кораблей.
Рядом с вашим астероидом постоянно пролетают заброшенные корабли в которых может быть что угодно. к вам прилетают как андроиды на обслуживание так и другие торговцы для получения услуг.
Советую не скипать диалоги чтобы разобраться в том как начать строительство на астероиде, как отправляется на вылазку и выполнять задания которых насыпали на выбор.

Beta 2 не ломает привычный Space Haven, а даёт альтернативный стиль игры. Разобраться в новых механиках игры было затягивающее. Даже если раньше игра показалась слишком медленной или сложной - новый режим ощущается иначе.
Как минимум на один полноценный заход обновление точно стоит внимания.

Если захотите раздвинуть границы творчества в Space Haven, то могу порекомендовать свой редактор сохранений - он помогает творить, а не выживать.

