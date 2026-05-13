Space Haven 21.05.2020
Стратегия, Симулятор, Инди, Строительство, Космос
8.5 110 оценок

Space Haven вышла из раннего доступа

z8TiREX8z z8TiREX8z

Сегодня состоялся релиз Space Haven, игра наконец вышла из раннего доступа. Проект развивался в ранней доступе около шести лет, и за это время в нём появилось множество механик и возможностей.

Space Haven, космическая песочница, где вы можете создать собственную колонию или собрать корабль, который будет бороздить бескрайний космос. Важная часть выживания оптимизация корабля: нужно продумывать системы, обеспечивать ресурсы и эффективно управлять жизнью на борту. Также придётся набирать и поддерживать экипаж - от этого напрямую зависит устойчивость колонии, или вашего судно.

На пути вас ждут не только заброшенные корабли с опасными тайнами и мертвые колонии, но и встречи с огромными кораблями - как в роли потенциальных врагов, так и в контексте торговли и взаимодействия. Вы сможете брать на абордаж суда преступных группировок, устранять противников силой, а также заниматься торговлей и добывать ресурсы на одиночных астероидах.

Соберите команду и отправляйтесь в космос в поисках нового дома. Стройте и улучшайте корабли, оптимизируйте экосистему колонии, следите за потребностями экипажа и исследуйте Вселенную в симуляторе космической колонии!

Комментарии:  2
Ваш комментарий
Kvakensky

Для тех, кто не в курсе, не обольщайтесь скриншотами в стиме. У игры ужасающая пиксельная графика, которую можно победить лишь макс. отдалением камеры.

4