Space Haven вышла из раннего доступа

Сегодня состоялся релиз Space Haven, игра наконец вышла из раннего доступа. Проект развивался в ранней доступе около шести лет, и за это время в нём появилось множество механик и возможностей.

Space Haven, космическая песочница, где вы можете создать собственную колонию или собрать корабль, который будет бороздить бескрайний космос. Важная часть выживания оптимизация корабля: нужно продумывать системы, обеспечивать ресурсы и эффективно управлять жизнью на борту. Также придётся набирать и поддерживать экипаж - от этого напрямую зависит устойчивость колонии, или вашего судно.

На пути вас ждут не только заброшенные корабли с опасными тайнами и мертвые колонии, но и встречи с огромными кораблями - как в роли потенциальных врагов, так и в контексте торговли и взаимодействия. Вы сможете брать на абордаж суда преступных группировок, устранять противников силой, а также заниматься торговлей и добывать ресурсы на одиночных астероидах.

Соберите команду и отправляйтесь в космос в поисках нового дома. Стройте и улучшайте корабли, оптимизируйте экосистему колонии, следите за потребностями экипажа и исследуйте Вселенную в симуляторе космической колонии!