Студия Atomic Jelly представила симулятор Space Mechanic Simulator, посвящённый ремонту космической техники. Ролик демонстрирует работу в невесомости, задания на орбите, поездки на ровере по Луне и Марсу, а также создание собственного транспорта.

Игроку отведена роль инженера-астронавта, обслуживающего различные машины в космосе. Кампания включает множество миссий, связанных с диагностикой и починкой оборудования.

История игры затрагивает космические ремонты, передовые технологии и деятельность корпораций. Сейчас Space Mechanic Simulator доступна на ПК, а позднее появится на консолях.