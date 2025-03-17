Космические рейнджеры портировали на Web. Теперь запускай хоть из офиса без установки

Российский разработчик под ником "Пятьдесят Четвёртый" портировал первых космических рейнджеров в браузер. Так как игра уже не доступна в магазинах - это отличная новость для фанатов игры. И в магазин "Хатаб жив" не надо идти.

Для запуска игры достаточно работающего браузера, но для более стабильной игры автор порта советует скачать DosBrowser специально сделанный для запуска подобных проектов.

Кому не хочется заморачиваться: Запуск игры в рядовом браузере

От себя скажу, что пробовал запускать на мобильнике. Не лучший вариант запуска проекта. оптимизацию под мобильник надо делать столько же сколько делали игру, но всё работает. На ПК я так же советую Дос Браузер. Сам пробовал, действительно все проекты работают лучше чем через стандартные браузеры.