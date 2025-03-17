Космические рейнджеры портировали на Web. Теперь запускай хоть из офиса без установки

Российский разработчик под ником "Пятьдесят Четвёртый" портировал первых космических рейнджеров в браузер. Так как игра уже не доступна в магазинах - это отличная новость для фанатов игры. И в магазин "Хатаб жив" не надо идти.
Для запуска игры достаточно работающего браузера, но для более стабильной игры автор порта советует скачать DosBrowser специально сделанный для запуска подобных проектов.
Кому не хочется заморачиваться: Запуск игры в рядовом браузере
От себя скажу, что пробовал запускать на мобильнике. Не лучший вариант запуска проекта. оптимизацию под мобильник надо делать столько же сколько делали игру, но всё работает. На ПК я так же советую Дос Браузер. Сам пробовал, действительно все проекты работают лучше чем через стандартные браузеры.
Лагает жесть
полагаю, здесь так же, как и с Doom на кишечной палочке: не для игры, а чисто спортивный интерес.
Ну вот мы и дожили до того момента, когда браувзеры тянут игорьков, которые на наших селеронах, да пентиумах прдтормаживали... // Данила Мудров
Тянут не браузеры, они тут просто средство запуска, а железо) да и через браузер уже лет 10 как работают трехмерные игры. Лет 7 назад, через страницу вк, играл в шутер сессионный, от разработчиков таркова. Название забыл, но он был годный. На его основе потом сделали Hired Ops и выпустили в стим // Денис Анубис
Я про сам факт. мой коммент был скорее мини вбросом и кеком. Я про само развитие технологий, жаль нас, пк хардварщиков, оно черепашьими шагами навещает. Ждем нукст-ген, а он всё и ныне там🙃 // Данила Мудров
Эх, ностальгия.
Лучше бы 3ю часть выпустили.
Некому выпускать. Катаури мертва
Надеюсь олды на месте)
Ice MC - Think About The Way
на линуксе работает?
даже на фрибсд работает
ну не скажите.. если очень хочется то возможно