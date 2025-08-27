Для Space Rangers HD: A War Apart вышло бета-обновление с исправлением ошибок

Для культовой отечественной игры Space Rangers HD: A War Apart стало доступно новое обновление, которое нацелено на исправление давних ошибок и общую полировку игрового процесса. Перед полноценным выпуском разработчики предложили сообществу протестировать его в рамках открытой бета-версии в Steam.

Чтобы принять участие в тестировании, игрокам необходимо зайти в свою библиотеку Steam, открыть свойства игры, перейти в раздел Бета-версии и в выпадающем меню выбрать ветку public_beta. После этого клиент Steam автоматически загрузит обновленные файлы. Разработчики просят сообщать обо всех найденных ошибках и проблемах на официальных форумах игры.

Грядущее обновление исправляет ряд технических недочетов. Была налажена корректная работа списка графических разрешений, а также устранена ошибка, из-за которой флагман мог ремонтировать оборудование при недостаточном технологическом уровне в галактике. Кроме того, были внесены исправления в отображение поздравительных текстов после захвата систем и улучшений у доминионов.

Патч также затрагивает игровые механики: решена проблема, при которой игрок не получал боевые программы после уничтожения берторов, и исправлена работа генератора порталов в ситуациях, когда в системе находились отмеченные для подбора предметы. Устранены неполадки с непрозрачными окнами на мостике Тени Империи и сбои в работе коалиционных военных операций при очень долгой игровой сессии. Вдобавок были исправлены некоторые недочеты в квесте Музыкальный фестиваль и различные текстовые опечатки.