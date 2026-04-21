Энтузиаст переносит планетарные бои из игры Космические рейнджеры 2 в браузер

Поклонник культовой отечественной игры Космические рейнджеры 2 работает над переносом режима планетарных боев в браузер. Сам разработчик является большим фанатом оригинала и проходил игру около 20 раз, из которых 5 прохождений пришлись на базовую версию. Оригинальному проекту скоро исполнится 22 года, так как релиз состоялся в 2004 году. Встроенный режим представляет собой стратегию в реальном времени с конструктором роботов и возможностью управления техникой от 1 лица. Недавно выяснилось, что исходный код этой части проекта, изначально написанный на C++ с использованием DirectX 9, находится в открытом доступе.

Разработчик под ником Илья Гусев решил портировать код в браузер с помощью языка Rust и технологии WebAssembly. Интересно, что автор не имеет большого опыта работы с Rust и сложной 3D графикой. Свою работу он описывает как тест возможностей современных языковых моделей. Для написания кода активно используются нейросети Claude Code и Codex, так как самостоятельно алгоритмы пока не могут справиться с подобным объемом. Наибольшие технические трудности в процессе разработки вызвала реализация рендеринга воды.

На данный момент проект находится на стадии технической демонстрации, поэтому полноценно играть пока нельзя. Однако пользователи уже могут оценить визуальную часть. В браузере успешно работают загрузка оригинальных ресурсов, отрисовка ландшафта, текстур, неба и воды, а также отображение статических и анимированных объектов. Для ознакомления загружены 2 карты. 1 локация взята из дополнения, а 1 является стандартной обучающей зоной. Перемещение камеры осуществляется клавишами WASD или стрелками, а вращение происходит при зажатой правой кнопке мыши. Исходный код новой браузерной версии опубликован на GitHub.