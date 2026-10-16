"Космические рейнджеры HD" получили неофициальный открытый порт для Linux и Android на базе Free Pascal

На площадке GitHub состоялся релиз неофициального кроссплатформенного порта игры "Космические рейнджеры HD: Революция", созданного энтузиастом под псевдонимом pakompom. Проект под названием SpaceRangersHD_FPC базируется на декомпилированном исходном коде оригинального исполняемого файла Delphi. Исходники опубликованы под свободной лицензией MIT, а готовые сборки уже доступны для операционных систем Linux, Android и Windows.

В процессе воссоздания кодовой базы активное участие принимали современные ИИ-агенты и языковые модели вроде GPT-6 Astra через систему Codex. Разработчику удалось добиться сборки, которая при компиляции формирует исполняемый файл, байт в байт идентичный оригинальному Rangers.exe для Windows. В качестве фундамента для обеспечения мультиплатформенности была задействована библиотека SDL и компилятор Free Pascal.

Ради обеспечения максимальной совместимости автору пришлось подготовить собственный форк компилятора Free Pascal с улучшенным бэкендом LLVM. Модифицированный инструментарий воспроизводит специфическое поведение сопроцессора x87 с 24-битной точностью вычислений с плавающей запятой, за счет чего игровая логика полностью совпадает с оригиналом. Благодаря оптимизациям LLVM обновленный движок рассчитывает симуляцию галактики примерно в 2 раза быстрее классической версии на том же оборудовании. При этом найденные в ходе портирования баги компилятора автор отправил разработчикам оригинального проекта Free Pascal.

На текущем этапе порт находится в стадии активного тестирования, но уже позволяет полностью пройти космическую часть кампании за исключением редких мелких ошибок. Для портативных устройств подготовлен экспериментальный сенсорный интерфейс с масштабированием элементов, призванный упростить управление на небольших экранах смартфонов с высоким разрешением. Помимо этого, в кодовой базе заложены наработки для сборки под macOS, iOS, веб-браузеры через WebAssembly и кастомную прошивку для консоли Nintendo Switch.

Главным компромиссом текущей версии остается полное отсутствие трехмерных планетарных боев. Оригинальный тактический режим функционирует на базе отдельного движка MatrixGame, написанного на C++ с графическим API DirectX 9. Исходный код этой подсистемы был открыт под лицензией GPLv2 еще в 2019 году, однако его перенос на свободный стек пока находится только в планах. До завершения интеграции все наземные битвы автоматически засчитываются в пользу игрока с выдачей стандартных наград.

Для запуска игры пользователям требуются оригинальные файлы ресурсов, так как графика и музыка в открытый репозиторий не включены. Декомпиляция бинарных файлов нередко влечет за собой юридические претензии от правообладателей, однако сам проект распространяется исключительно в виде открытого исходного кода без защищенного контента. Свежие сборки формируются в автоматическом режиме через систему непрерывной интеграции GitHub Actions.