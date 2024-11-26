Sony запустила сайт об истории PlayStation на русском языке

В честь 30-летия с выхода первой PlayStation корпорация Sony открыла на официальном сайте специальный раздел об истории своих консолей. На нем разработчики рассказали об устройствах бренда — обычных и портативных консолях, гарнитурах виртуальной реальности, а также об их достижениях и самых популярных играх. Все страницы на портале перевели на русский язык.

Первая PlayStation вышла в Японии 3 декабря 1994 года. За 12 лет консоль разошлась в количестве 102 млн копий.

В сети уверены, что на юбилейную дату Sony приготовила некие анонсы. Авторитетный инсайдер и датамайнер billbil-kun сообщил, что сотрудники разных студий Sony активно к чему-то готовятся и намекнул на дату 3 декабря 2024 года.