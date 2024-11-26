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Space Rangers 2: Rise of the Dominators 25.11.2004
Ролевая, Стратегия
9.4 1 877 оценок

Sony запустила сайт об истории PlayStation на русском языке

Simple Jack
Новости

В честь 30-летия с выхода первой PlayStation корпорация Sony открыла на официальном сайте специальный раздел об истории своих консолей. На нем разработчики рассказали об устройствах бренда — обычных и портативных консолях, гарнитурах виртуальной реальности, а также об их достижениях и самых популярных играх. Все страницы на портале перевели на русский язык.

Первая PlayStation вышла в Японии 3 декабря 1994 года. За 12 лет консоль разошлась в количестве 102 млн копий.

В сети уверены, что на юбилейную дату Sony приготовила некие анонсы. Авторитетный инсайдер и датамайнер billbil-kun сообщил, что сотрудники разных студий Sony активно к чему-то готовятся и намекнул на дату 3 декабря 2024 года.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
samosan

Сони вообще на этот счёт молодцы,до сих пор даже полную русскую озвучку всех крупных релизов делает.

0
kotasha

История как сони закрыла стор в рф.

0
Шмоня Натанзон

Че там по 12 ААААААА мультиплеерным ШИТеврам к 26 году? Пилите? Смотрите неразачаруйте меня)

-1
hpi

История от восхода до заката...

-2
JustA_NiceGuy

Олдскулы свело 😪

-2