Создатель инди-студии Red Cabin Games и бывший программист интерфейса DICE Йонас Хольгерссон в недавнем выпуске подкаста Feature Complete жестко прошелся по ожиданиям современной игровой аудитории. Поводом для обсуждения послужили гневные отзывы в Steam на странице его дебютного роглайта Space Scavenger, который вышел на PC и Nintendo Switch еще в 2021 году.

По актуальным данным магазина, у проекта сохраняется 86% положительных обзоров из 290 пользовательских оценок. Тем не менее часть покупателей спустя 4 года после релиза оставляет негативные комментарии и называет Space Scavenger мертвой игрой только потому, что проект больше не получает свежих патчей. Хольгерссон счел подобные упреки абсурдными, особенно с учетом того, что все эти годы он активно разрабатывал прямое продолжение под названием Galactic Scavenger, релиз которого при поддержке издателя Slug Disco намечен на 2027 год.

Современная эпоха игр-сервисов приучила игроков ожидать, что абсолютно любой проект будет получать обновления на протяжении 10 лет. Сегодня уже нельзя просто выпустить завершенную игру и пойти дальше.

- Йонас Хольгерссон, основатель студии Red Cabin Games и бывший программист DICE

Во время беседы с ведущими MadChirpy и Muddasheep разработчик отметил, что наиболее остро подобный запрос на бесконечную поддержку проявляется именно в жанре роглайт. По его наблюдениям, автору 3-часового сюжетного хоррора никогда не напишут жалобу про мертвую игру, тогда как любители реиграбельных экшенов избалованы постоянными добавками контента. Когда участники подкаста в шутку напомнили, что даже Diablo 2 продолжает получать апдейты, Хольгерссон парировал, что его проект не разошелся тиражом в 10 млн копий, чтобы оправдывать вечную поддержку.

Хольгерссон также рассказал о хитрости, к которой прибегают некоторые авторы ради защиты от подобных отзывов. Для создания видимости активной жизни проекта можно заранее заготовить контент, а затем искусственно выдавать по 1 новому оружию каждые 4 месяца. Сам создатель Space Scavenger отказался от такой практики, назвав ее глупой. Он пояснил, что одиночный разработчик не может бесконечно обслуживать среднеуспешную игру в ущерб новым идеям, хотя при достижении продаж, способных полностью изменить жизнь и позволить нанять команду, автор готов был бы тратить по 1 неделе в месяц на выпуск небольших обновлений.

Негативный настрой части аудитории повлиял и на стратегию запуска Galactic Scavenger. Хольгерссон отказался от планов выпускать новинку в раннем доступе, отметив, что формат Early Access превратился в действительно негативный ярлык для всех студий, кроме гигантов уровня авторов Hades 2. Вместо этого разработчик намерен сразу представить законченную версию 1.0 в 2027 году, а также убрал цифру 2 из прежнего названия проекта, чтобы не отпугивать новых покупателей, не знакомых с оригиналом 2021 года.