Постапокалиптическая космическая ролевая игра Space Wreck выйдет из раннего доступа в октябре

Ролевая игра, вдохновением для которой послужили такие игры, как Fallout, Fallout 2 и Arcanum. События Space Wreck разворачиваются на корабле, дрейфующем в открытом космосе. Вам необходимо постараться выжить, попутно ремонтируя корабль и управляя экипажем.

Сражения в игре проходят в классическом пошаговом режиме. При желании вы сможете полностью пройти игру и при этом никого не убить, а если на вашем пути встал какой-то персонаж, то ничего страшного — бессмертных NPC здесь нет.