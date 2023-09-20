Постапокалиптическая космическая ролевая игра Space Wreck выйдет из раннего доступа в октябре

Латвийская компания Pahris Entertainment представила сюжетный трейлер своей хардкорной постапокалиптической ролевой игры Space Wreck. В ролике показан мрачный сеттинг игры - заброшенная космическая станция спустя 20 лет после крупного конфликта - и дана установка на поиск топливного чипа.
Игрокам предстоит познакомиться с нелинейным сюжетом игры и увидеть последствия своих действий уже совсем скоро - Space Wreck выходит из раннего доступа 10 октября 2023 года.
Space Wreck - это дюйм в ширину, но миля в глубину - намеренно короткая, но удивительно объемная ролевая игра, поддерживающая несколько стилей игры, включая полностью нелетальные маршруты. Для достижения этой цели разработчики потратили целый год на доработку механики Space Wreck в режиме раннего доступа на Steam, где игра получила очень положительную оценку от 87% игроков еще до своего полноценного релиза.