Бюджетный убийца Starfield от разработчика-одиночки покинул ранний доступ Steam

Космическая ролевая игра SpaceBourne 2, разработанная независимой студией DBK Games в лице Бурака Дабака, официально перешла в стадию полноценного релиза версии 1.0. Проект находился в раннем доступе с февраля 2023 года и за это время успел привлечь внимание поклонников жанра своими амбициями и масштабом, несмотря на скромный бюджет разработки.

SpaceBourne 2 представляет собой однопользовательскую RPG с открытой вселенной, которая сочетает в себе механики космического симулятора, шутера от третьего лица, стратегии и ролевой игры. Игрокам предлагается исследовать тысячи процедурно генерируемых солнечных систем, заниматься добычей ресурсов, торговлей, пиратством и выполнением контрактов. Ключевой особенностью проекта является возможность создать собственную фракцию и построить галактическую империю, управляя дипломатией, армией и экономикой. Геймплей плавно перетекает из космических сражений в бои на поверхности планет и внутри станций.

Финальное обновление привнесло в игру значительные изменения. Разработчик полностью переработал пользовательский интерфейс и HUD, улучшив навигацию и читаемость. Основная сюжетная линия была завершена и отполирована, а многие диалоги получили профессиональную озвучку взамен черновых вариантов. Была перестроена система галактического доминирования, которая теперь динамически реагирует на действия игрока и состояние экономики. Также в игру добавили механику динамических торговых путей с возможностью их перехвата, строительство замков на планетах, обновленные подземелья и полную поддержку геймпадов. Техническая часть также подверглась оптимизации, включая поддержку разрешения 4K.

В отзывах сообщества Steam игроки часто сравнивают SpaceBourne 2 с такими гигантами, как Starfield и Star Citizen, называя проект их бюджетным аналогом или даже убийцей. Пользователи отмечают, что игра предлагает огромное количество механик и свободы, которые порой отсутствуют в ААА проектах, хотя и признают наличие определенной бюджетности в графике и анимациях. На момент релиза игра имеет в основном положительные отзывы. Разработчик пообещал продолжить поддержку проекта и после выхода версии 1.0, добавляя новый контент и исправляя ошибки.